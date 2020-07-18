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    Шоу-биз

    Jerry Heil выпустила песню на русском

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    Певица Jerry Heil - Jerry Heil выпустила песню на русском
    Певица Jerry Heil

    Песню артистка написала два года назад

    Украинская певица Jerry Heil представила новую песню #Блогер, которая стала саундтреком к веб-сериалу Fake.

    В новой песне артистка рассказала о своей зависимости от Instagram и высмеяла всех, кто живет в фейковом мире. «С одной стороны, # Блогер — высмеивание людей, которые живут для инсты. Это не обязательно блогеры! Могут быть также люди, которые насмотрелись на картинки лакшери и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны — это высмеивание стереотипа, я как блогер знаю эту кухню изнутри. И знаю, что не все блогеры такие. Многих действительно не стыдно назвать инфлюенсерами!», — рассказала Jerry Heil.

    Песню # Блогер Jerry Heil написала два года назад. С нее началась карьера певицы как автора собственных песен. «Я написала текст в знаковый для себя день — день, когда мой YouTube канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов… Мне пришлось попрощаться с 200 видео», — вспомнила певица.

    # Блогер — первая песня на русском языке в репертуаре Jerry Heil. «Почему на русском, догадываюсь: Леля (подруга Оля Боравлев) говорит на русском. Весь день я была в контакте только с ней. Трек создан на эмоциях и ощущениях», — рассказала она.

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    певица
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