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    Шоу-биз

    Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом

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    Алла Пугачева - Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом
    Алла Пугачева
    фото: instagram.com/alla_orfey

    Российская примадонна поделилась секретом семейного счастья

    71-летня Алла Пугачева решила показаться без грима.

    Так, на странице знаменитости в Instagram появились фото, на которых певица улыбаясь позирует, демонстрируя свое лицо крупным планом. Примадонна лишь подкрасила ресницы и нарисовала стрелки. Пугачева облачилась в черную кофточку и распустила волосы.

    Под публикацией артистка решила рассекретить одно из правил семейного счастья.

    «Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», – написала российская певица.

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    Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом
    Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом
    фото: instagram.com/alla_orfey

    В ответ поклонники согласились с советом кумира и засыпали певицу комплиментами:

    • Вы как всегда прекрасно выглядите! Вы наша куколка
    • Алла Борисовна - красотка
    • Солнечная, позитивная, мудрая и счастливая! Завидую
    • Роскошная.
    К слову, ранее сообщалось, что Пугачеву собираются выселить из собственного шестиэтажного замка.

    Джерело: ТСН

    знаменитости российская певица певица Алла Пугачева
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