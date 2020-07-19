Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом



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Алла Пугачева фото: instagram.com/alla_orfey

Российская примадонна поделилась секретом семейного счастья

71-летня Алла Пугачева решила показаться без грима.

Так, на странице знаменитости в Instagram появились фото, на которых певица улыбаясь позирует, демонстрируя свое лицо крупным планом. Примадонна лишь подкрасила ресницы и нарисовала стрелки. Пугачева облачилась в черную кофточку и распустила волосы.

Под публикацией артистка решила рассекретить одно из правил семейного счастья.

«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», – написала российская певица.

В ответ поклонники согласились с советом кумира и засыпали певицу комплиментами:

Вы как всегда прекрасно выглядите! Вы наша куколка

Алла Борисовна - красотка

Солнечная, позитивная, мудрая и счастливая! Завидую

Роскошная.

К слову, ранее сообщалось, что

Джерело: ТСН