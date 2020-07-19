Лицо без грима: 71-летняя Пугачева показала себя крупным планом
Алла Пугачева
фото: instagram.com/alla_orfey
Российская примадонна поделилась секретом семейного счастья
71-летня Алла Пугачева решила показаться без грима.
Так, на странице знаменитости в Instagram появились фото, на которых певица улыбаясь позирует, демонстрируя свое лицо крупным планом. Примадонна лишь подкрасила ресницы и нарисовала стрелки. Пугачева облачилась в черную кофточку и распустила волосы.
Под публикацией артистка решила рассекретить одно из правил семейного счастья.
«Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед», – написала российская певица.
В ответ поклонники согласились с советом кумира и засыпали певицу комплиментами:
- Вы как всегда прекрасно выглядите! Вы наша куколка
- Алла Борисовна - красотка
- Солнечная, позитивная, мудрая и счастливая! Завидую
- Роскошная.
Джерело: ТСН