Пес Патрон уперше став батьком (фото)

Через кілька місяців після весілля пес Патрон та його дружина Лана стали батьками сімох цуценят

Пес Патрон розповів, як змінилося його життя після появи малюків, та поділився першими батьківськими переживаннями

Відомий український пес-сапер Патрон та його дружина Лана стали батьками сімох цуценят. Радісною новиною чотирилапий улюбленець українців поділився на своїй сторінці в Instagram, повідомляє «Главком».

У дописі від імені Патрона йдеться про те, що батьківство вже змінило його життя. Тепер він постійно хоче бути поруч із малюками, стежить, щоб усі були нагодовані, та хвилюється через кожен їхній писк.

«Я дуже хочу бути для них хорошим батьком. Хочу, щоб вони ніколи не сумнівалися, що їх люблять. І щоб росли здоровими, певно для всіх батьків це найголовніше», – зазначено у публікації.

Патрон та Лана показали поповнення у своїй чотирилапій родині фото: patron_dsns

Пес Патрон та його дружина Лана стали батьками сімох цуценят фото: patron_dsns

Патрон зізнався, що прагне забезпечити цуценятам тепло, затишок і турботу, а найбільше сподівається, що світ зустріне їх доброзичливо. Він також поділився, що з появою малюків любові в родині не поменшало, а навпаки – побільшало..

«Любові не стає менше, коли нею ділишся. Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст!» – йдеться на сторінці пса-сапера.

На завершення Патрон передав підписникам свій перший «батьківський лизь», назвавши його турботливим і безмежно люблячим.

Патрон – пес породи джек-рассел-тер'єр, який став відомим після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Разом із піротехніками ДСНС Чернігівщини він допомагав виявляти вибухонебезпечні предмети та став талісманом українських рятувальників. У травні 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю «За віддану службу». Того ж року пес отримав від ЮНІСЕФ звання «Пес доброї волі» – уперше в історії організації. Патрон також бере участь у просвітницьких заходах, під час яких навчає дітей правил мінної безпеки.

Нагадаємо, 2 листопада пес Патрон повідомив, що одружився з джек-рассел-тер'єркою Ланою. Весілля відбулося ще у вересні, однак про нього розповіли лише через кілька місяців. Замість весільних подарунків пара закликала підписників підтримати збір коштів на дрони, антени та акумулятори для українських військових.