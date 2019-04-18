Деми Мур откровенно расскажет в мемуарах о неудачных браках с Эштоном Катчером и Брюсом Уиллисом



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Деми Мур

К счастью, чёрная полоса в жизни Деми Мур закончилась и она готова рассказать историю своей жизни

Актриса Деми Мур поборола алкогольную зависимость, представила новый фильм на «Санденс» и даже получила звание «Женщины года». В скором времени актриса собирается выпустить свои мемуары, в которых она откровенно расскажет о зависимости, о непростых отношениях с Брюсом Уиллисом и скандальном романе с Эштоном Катчером.

24 сентября на книжных полках появится автобиография 56-летней Деми Мур под названием Inside Out. Легендарная актриса расскажет о своей битве с зависимостями, о проблемах с принятием своего тела и детских травмах. Читатели также узнают гораздо больше о её карьере, воспитании трёх дочерей и о трёх браках Деми, каждый из которых принес свои плоды. От одного мужа Мур получила фамилию, от другого — детей, а от третьего — нервный срыв.

«Inside Out — это прежде всего история женщины. И тот факт, что эта женщина — одна из самых известных актрис мира, вызовет в читателях ещё больший отклик. Я думаю, они будут искренне удивлены и тронуты этой книгой», — заявила Дженнифер Барт, исполнительный редактор издания Harper.

В прошлом году Мур стала «Женщиной года» и в благодарственной речи сказала: «В начале своей карьеры я двигалась по пути тотального самоуничтожения, и независимо от того, каких успехов я достигала, мне никогда не удавалось почувствовать себя хорошо». Мемуары звезды уже обещают стать бестселлером. Примечательно, что книга должна была увидеть свет ещё несколько лет назад, но после тяжёлого развода с Эштоном Катчером актрисе потребовалось время, чтобы вновь вернуться к работе и закончить её.

Джерело: popcornnews