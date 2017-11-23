День бармена. Впечатляющие трюки за барной стойкой

Примеры того, когда работа бармена становится настоящим искусством

6 февраля отмечается Международный день бармена. Обычно, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины, пишет

ГЛАВКОМ



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Бармен

Примеры того, когда работа бармена становится настоящим искусством

6 февраля отмечается Международный день бармена. Обычно, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины, пишет «Главком».

История праздника

В этот день отмечается День святого Аманда одного из великих христианских апостолов, который жил ок. 584—675 г.г. Он считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии.

Стоит отметить, что православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — в нашей стране прижился и с каждым годом становится все популярнее.

Празднование

Традицию масштабно отмечать день бармена заложили в Киеве в 2008 году. Изначально к этой инициативе подключились лишь несколько питейных заведений. Со следующего года традиция перекочевала в Россию. С тех пор этот праздник в постсоветских странах набирает все больших и больших масштабов.

В этот день проводятся всевозможные тематические конкурсы, розыгрыши, состязания барменов в профмастерстве, «хмельные» танцы и «винные» викторины. Посетителям праздничных мероприятий рассказывают об истории создания вин и прочих напитков, предлагая провести их дегустацию.

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