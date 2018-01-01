День рождения Элайджа Вуда. Топ-5 фильмов со звездой «Властелина колец»

Фильмы, благодаря которым прославился один из лучших голливудских актеров своего поколения

28 января исполняется 37 лет популярному американскому актеру Элайджа Вуду. Он прославился после исполнения главной роли Фродо Бэггинса в знаменитой трилогии «Властелин колец» (2001—2003), пишет «Главком». Он родился в американской провинции. В детстве брал уроки фортепиано. Из-за чрезмерной энергичности Элайджа, его

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Элайджа Вуд

Фильмы, благодаря которым прославился один из лучших голливудских актеров своего поколения

28 января исполняется 37 лет популярному американскому актеру Элайджа Вуду. Он прославился после исполнения главной роли Фродо Бэггинса в знаменитой трилогии «Властелин колец» (2001—2003), пишет «Главком».

Он родился в американской провинции. В детстве брал уроки фортепиано. Из-за чрезмерной энергичности Элайджа, его прозвали «обезьянкой». Когда будущей звезде было семь лет – его мама привела мальчика на кастинг в модельное агентство. Прошло полгода, и Элайджа уже побывал на конференции моделей и молодых талантов в Лос-Анджелесе. Там он начал получать свои первые роли, а также приглашения сниматься в качестве героя фотосессий.

Его дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Назад в будущее 2» (1989). А первое серьезное появление на экране состоялось в 1990 году в ленте «Авалон», которая принесла артисту положительные отзывы критиков и даже номинацию на «Оскар».

«Появился Элайджа Вуд, и я верю, что это самый талантливый актёр его возраста за всю историю Голливуда», - писал после этого фильма один из авторитетнейших американских критиков Роджер Эберт.

С годами актер вспоминал, что вступление во взрослый мир давалось ему очень нелегко. Его неокрепшей психике приходилось не раз сталкиваться с жестокостью шоу-бизнеса. Пройти это испытание ему удалось благодаря поддержке матери и сестры.

Несмотря на ангельскую внешность, Элайджа вовсе не подарок. Актер грызет ногти, любит крепкое словцо и не хочет жениться. Как и большинство мужчин, Элайджа слушает рок, любит вкусно и много поесть. Самая дурная привычка Элайджи — курение. К сигаретам его приучил Джош Хартнетт во время съемок фильма «Факультет».

Поворотным в его карьере стал 1999 год, когда он исполнял главную роль в блокбастере «Властелин колец». Эта картина прославила артиста на весь мир. «Главком» предлагает вспомнить другие знаковые фильмы в творчестве известного артиста:

«И все осветилось»

Молодой американский еврей-коллекционер Джонатан отправляется в Украину на поиски женщины, которая в годы Второй мировой войны спасла его деда от нацистов в городке Трохимброд. Спутниками парня в этих поисках становятся Алекс и его странноватый дед-антисемит с собакой по имени Сэмми Дэвис Младший. Как и положено в жанре роуд-муви, в дороге герои встречают разных людей, которые помогают или нет приблизиться к Трохимброду. Путешествие, начавшееся хуже некуда, постепенно обретает глубокий смысл и становится причиной серьёзных изменений в жизни всех вовлечённых в него людей.

«Париж, я люблю тебя»

Альманах из 18 короткометражных фильмов, посвященных французской столице. Вуд сыграл в ленте под названием «Квартал Мадлен». В ней молодой человек наблюдает, как девушка-вампир пьёт кровь у своей жертвы. Вампирша замечает это и готовится вонзить клыки в свидетеля. Однако, заглянув в глаза юноше, неожиданно уходит. Молодой человек разрезает бутылочным стеклом руку и предлагает себя, но девушка не принимает жертву. Юноша поскальзывается и падает с лестницы, из разбитой головы вытекает кровь в форме сердца.

«Хороший сын»

Генри Эванс — чудный и послушный мальчик. Генри обожает игры. В особенности милы его сердцу игры со смертельным исходом. Ни его любящие родители, ни верная сестренка понятия не имеют, что за очаровательной, ангельской улыбкой Генри скрывается зловещая, дьявольская сущность. Лишенная жалости, сопереживания и жаждущая крови.

Единственным человеком, который распознал монстра в пай-мальчике, стал его двоюродный брат Марк, приехавший погостить в дом Эвансов. Но это открытие стало для Марка роковым: садиста-братика совсем не устраивало, что кто-то может знать о его тайных развлечениях.

«Факультет»

Колледж Хэррингтон уже не такой, как был раньше. Каждый день его коридоры наполняются будущим Америки – лидеры и одиночки, умники и кретины, вместе с пижонами и наркоманами. На подобии подростков они ведут неутомимую борьбу друг против друга. Но в один день студенты делают открытие, узнав, что их преподаватели, – пришельцы с другой планеты! Но, спасаясь от инопланетного вторжения, бывшие враги вынуждены объединиться в одну команду, чтобы противостоять тем, кому они даже себе и не могли представить.

«Город грехов»

Дьявольская пропасть преступлений. Один из его обитателей пробует найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно делается очевидцем убийства полицейского и пытается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы отыщете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны...