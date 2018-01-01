Легендарный музыкант Элтон Джон уходит со сцены из-за болезни

Знаменый артист заболел после прошлогоднего концертного тура по Африке

Знаменитый британский музыкант Элтон Джон решил поставить точку в своей 50-летней карьере. Причиной этого, как стало известно «Главкому», стала тяжелая болезнь. Информация о самочувствии и о диагнозе артиста не уточняется. Сегодня, 24 января певец планирует провести прямое включение со своего официального сайта, в ходе которого он

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Элтон Джон

Знаменый артист заболел после прошлогоднего концертного тура по Африке

Знаменитый британский музыкант Элтон Джон решил поставить точку в своей 50-летней карьере. Причиной этого, как стало известно «Главкому», стала тяжелая болезнь. Информация о самочувствии и о диагнозе артиста не уточняется.

Сегодня, 24 января певец планирует провести прямое включение со своего официального сайта, в ходе которого он объяснит свое решение.

По данным The Daily Mail, Элтон Джон подхватил смертельную бактериальную инфекцию во время прошлогоднего тура в Южной Африке.

Окончательно уйти со сцены он намерен после финального мирового турне, которое завершится 1 июля 2018 года в Грузии.

Как известно, сэр Элтон Джон – культовый британский музыкант, кавалер ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр. Его альбомы продаются миллионными тиражами, клипы ежедневно собирают десятки тысяч просмотров в интернете, а состояние оценивается в примерно $270 млн.

Элтон Джон (при рождении – Реджинальд Кеннет Дуайт) появился на свет 25 марта 1947 года в одном из северных районов Лондона – Пиннере. С самого детства Реджинальд начал увлекаться музыкой благодаря творчески настроенным родителям – мама Шейла играла с сыном на фортепиано, а папа Стэнли служил военным музыкантом в ВВС.