Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Сonstantin

Музыкант в прошлом году выпустил свой первый альбом под лейблом скандального Ивана Дорна

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал певец Сonstantin (Константин Дмитриев), сообщает «Главком». Его исполнительский стиль напоминает манеру Ивана Дорна, который выступает его продюсером. После участия Дмитриева в шоу «Голос страны», где его тренером и был Дорн,

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Сonstantin

Музыкант в прошлом году выпустил свой первый альбом под лейблом скандального Ивана Дорна

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стал певец Сonstantin (Константин Дмитриев), сообщает «Главком».

Его исполнительский стиль напоминает манеру Ивана Дорна, который выступает его продюсером. После участия Дмитриева в шоу «Голос страны», где его тренером и был Дорн, уже раскрученный певец взялся продюсировать своего подопечного. Поклонники разошлись во мнениях. Одни пишут, что «у Константина на порядок выше диапазон, тембр и техника», а другие уверяют: «что два Дорна на одной сцене – это занадто».

До того, как он попал в песенное шоу «Голос страны» молодой артист предпринимал множество безрезультатных попыток пробиться на большую сцену. Однако в результате он оказался на грани полнейшего отчаяния. И если бы не внимание Ивана Дорна к этому исполнителю, мы бы, наверное, так никогда бы и не услышали о его существовании.

Ранее Сonstantin окончил Киевский институт музыки имени Глиэра, активно увлекался танцами, а также съездил на прослушивание в Лондон, где его окрестили «white guy with a black soul» (белый парень с душой черного).

В прошлом году Сonstantin представил дебютный альбом «Один». «Мы долго мучались с самой первой песней, «Дороги». Ваня столько раз переписывал мой текст, а я столько раз перепевал песню, что, когда пришел в студию, вообще перестал ее чувствовать. Но потом сходил купил коньяк, и мы все сразу записали. Остальные песни делались уже без коньяка», - вспоминает запись своего хита молодой музыкант.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.