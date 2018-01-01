Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Mountain Breeze

Протеже Андрея Данилко ворвались на украинскую сцену в прошлом году и всерьез нацелились на покорение еще больше вершины

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Mountain Breeze. Эти полтавские музыканты являются подопечными продюсера Андрея Данилко, пишет «Главком». Группа состоит из троих молодых музыкантов Ильи и Александра Беляка, а также Мирослава Щербака. Их свело увлечение музыкой,

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Mountain Breeze

Протеже Андрея Данилко ворвались на украинскую сцену в прошлом году и всерьез нацелились на покорение еще больше вершины

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Mountain Breeze. Эти полтавские музыканты являются подопечными продюсера Андрея Данилко, пишет «Главком».

Группа состоит из троих молодых музыкантов Ильи и Александра Беляка, а также Мирослава Щербака. Их свело увлечение музыкой, которой каждый из них занимается не профессионально, а в свободное от учебы время. Однако творческих успех, который пришел к ним в прошлом году заставил молодых артистов пересмотреть свои жизненные ориентиры.

Знакомство со своим наставником у молодых артистов состоялось во время шоу «Х-Фактор», на котором Данилко выступал одним из членов жюри. Именно он нашел для них шведских авторов и способствовал подписанию контракта с музыкальным лейблом Mamamusic, который основал Юрий Никитин.

Пресса отмечает, что эти артисты – молоды, лиричны и искренни. В 2017 году они проехались по многим украинским городам с концертным туром.

До участия в шоу «Х-Фактор» артисты исполняли чужие композиции. Но именно Данилко настоял на том, чтобы они взялись за собственные песни. «Самое главное, что он искренний, честный, добрый и всегда говорит, что ему нравится, а что нет. Андрей нам часто говорит: "Вы там не зазвездитесь!" У нас с этим проблем нет, и я надеюсь, что не будет. Андрей нас вдохновляет на то, чтобы мы не останавливались и писали свою музыку. Ведь он один из первых слышит наши новые песни», - рассказывает один из солистов группы Саша.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.