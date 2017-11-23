Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Dilemma

Группа, которая выступит последней в конкурсном отборе на участие в конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Dilemma, пишет «Главком». Она представит на конкурсе свою недавнюю танцевальную композицию «На Паті», премьера которого состоялась в ноябре 2017 года. На сегодняшний день клип на эту песню посмотрели 1,7 млн человек на

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Dilemma

Группа, которая выступит последней в конкурсном отборе на участие в конкурсе

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала группа Dilemma, пишет «Главком». Она представит на конкурсе свою недавнюю танцевальную композицию «На Паті», премьера которого состоялась в ноябре 2017 года.

На сегодняшний день клип на эту песню посмотрели 1,7 млн человек на YouTube. А сама песня уже звучит в горячей ротации на всех радиостанциях Украины.

Группа Dilemma была основана в 2002 году. Коллектив начинал с хип-хопа. Около десяти лет назад фронтменты группы Джей (Женя Бардаченко) и Маста (Влад Филиппов) преподавали брейк-данс в одном из столичных домов детского творчества. Правда, со временем предпочтения сместились в пользу R'n'B.

Пик популярности коллектива пришелся на 2009 год, когда совместный хит «Эй, бейба!» с Иваном Дорном, певшим тогда в группе «Пара нормальных», звучал в радио и телеэфире. Затем коллектив совершил ребрендинг, добавив в визуальный ряд своих клипов больше красок, а также существенно освежив звучание. После этого просмотры их клипов на YouTube стали переваливать за 1,5 млн.

«На наш взгляд, самые крутые, запоминающиеся номера в истории Евровидения – это выступления Русланы и Верки Сердючки. Драйв, энергетика и позитивный настрой! Мы мечтаем повторить успех этих артистов. Или, как минимум, продолжить эту традицию», - говорит фронтмен Dilemma Джей.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.