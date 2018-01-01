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    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии

    Певец примерял одежду дорогих брендов
    Знаменитый украинский артист Олег Винник стал героем стильной фотосессии для одного из отечественных глянцев. В сети появились снимки из закулисья этого проекта. Музыкант предстает в изысканных костюмах, в также позирует в лифте, в Bentley и с элитным часами на руках. «Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то
    • Сьогодні, 16:39
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Певец примерял одежду дорогих брендов

    Знаменитый украинский артист Олег Винник стал героем стильной фотосессии для одного из отечественных глянцев. В сети появились снимки из закулисья этого проекта. Музыкант предстает в изысканных костюмах, в также позирует в лифте, в Bentley и с элитным часами на руках.

    «Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то превратился бы в развалину. Я смотрю на некоторых своих одногодков, которые выглядят как дедушки-бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает. Я живу с осознанием того, что, если не работать над собой – кропотливо, тяжко, – буквально за несколько лет можно стать некрасивым, старым, больным», - говорит 44-летний артист.

    При этом на обложке издания певец появляется в полурасстегнутой рубашке. Свои белокурые волосы для этой фотосессии он собрал в хвост, что вызвало неподдельный интерес у поклонников, ранее не встречавших его с такой внешностью.

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    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
    Олег Винник снялся в элитарной фотосессии

    Читайте также: Олег Винник признался, что в детстве стеснялся петь, за что его бил учитель.

    Джерело: ТСН

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