Олег Винник снялся в элитарной фотосессии
- Сьогодні, 16:39
-
Розсилка
Певец примерял одежду дорогих брендов
Знаменитый украинский артист Олег Винник стал героем стильной фотосессии для одного из отечественных глянцев. В сети появились снимки из закулисья этого проекта. Музыкант предстает в изысканных костюмах, в также позирует в лифте, в Bentley и с элитным часами на руках.
«Если бы я вел неправильный образ жизни: пил, курил и все остальное, то превратился бы в развалину. Я смотрю на некоторых своих одногодков, которые выглядят как дедушки-бабушки, и понимаю, что каждый имеет то, что заслуживает. Я живу с осознанием того, что, если не работать над собой – кропотливо, тяжко, – буквально за несколько лет можно стать некрасивым, старым, больным», - говорит 44-летний артист.
При этом на обложке издания певец появляется в полурасстегнутой рубашке. Свои белокурые волосы для этой фотосессии он собрал в хвост, что вызвало неподдельный интерес у поклонников, ранее не встречавших его с такой внешностью.
Читайте также: Олег Винник признался, что в детстве стеснялся петь, за что его бил учитель.
Джерело: ТСН