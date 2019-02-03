День рождения Веры Брежневой: лучшие клипы певицы

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Сегодня, 3 февраля, свой День рождения празднует одна из самых сексуальных певиц - Вера Брежнева

Вера Брежнева – известная певица и актриса, экс-солистка популярного женского коллектива «ВИА Гра». Сегодня Брежнева дает сольные концерты, а также появляется на экранах в роли телеведущей и снимается в фотосессиях популярных изданий. Глянцевые журналы не раз называли Веру эталоном женственности и красоты.

После ухода из «ВИА Гры» Вера Брежнева взялась за сольное творчество и спустя несколько месяцев выпустила клип и песни «Я не играю» и «Нирвана».

В 2010 году Вера Брежнева презентовала еще одну песню «Любовь спасет мир», за которую спустя полгода получила свой первый «Золотой граммофон», а затем записала первый альбом с таким же названием.

В этом же году певица выпустила два трека в дуэте с другими исполнителями. Вера Брежнева записала композицию «Пронто» совместно с Потапом.

Другая дуэтная песня «Лепестками слез», которую вместе с Брежневой исполняет Дан Балан, заняла первые места в четырех чартах, составленных популярным музыкальным порталом «Tophit»: в рейтинге по странам СНГ, сборном Топ-100 по Украине, отдельном чарте Киева и рейтинге «Audience Choice».

Также трек возглавил российский чарт цифровых треков и занял второе место в латвийском радиочарте и годовом общем рейтинге по странам СНГ.

2011 год в сольной карьере Брежневой ознаменован выходом песни «Реальная жизнь». В 2012 году Вера записала песню «Любовь на расстоянии» в дуэте с DJ Smash.

В 2013 году появилась новая композиция певицы «Хороший день». Песня получила теплые отзывы поклонников и заняла второе место в украинском чарте Топ-100 на музыкальном портале «ТопХит», а также четвертое место в рейтинге «Audience Choice» на этом же портале.

Другой популярной песней Брежневой этого года стал сингл «Скажи», который певица записала совместно с рок-группой «Друга Ріка».

В 2014 году Вера Брежнева записала популярные песни «Доброе утро», «Девочка моя» и совместная с Артуром Пирожковым «Luna». Свежие композиции попали в российские, украинские и другие чарты, трек «Доброе утро» даже добрался до седьмого места в рейтинге Tophit Топ-100 по странам СНГ.

В 2017 году Вера Брежнева презентовала музыкальное видео на новую композицию «Близкие люди». Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

Вера Брежнева - востребованная артистка на корпоративах, свадьбах и других частных вечеринках в России. Вера может и вести мероприятие, и петь. Гонорар в среднем составляет 40 тысяч евро. Сольные концерты в Украине у Брежневой бывают редко, но это не мешает певице регулярно быть на первых полосах газет и обложках глянцевых журналов.