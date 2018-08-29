Вера Брежнева сделала селфи с Джастином Бибером и Хейли Болдуин



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Вера Брежнева

Вера Брежнева сейчас отдыхает в Калифорнии, где учится ее 17-летняя дочь Соня Киперман

На днях девушка поразила фанатов, опубликовав в Instagram Stories фото своей звездной мамы в компании Джастина Бибера и Хейли Болдуин!

Кадр Соня шутливо подписала: «В то время, как я в школе смотрю «Друзей».

Интересно, что сама Вера решила не публиковать звездное селфи. Где именно и при каких обстоятельствах встретились знаменитости, не известно, но очевидно, что в Голливуде и Веры и Сони очень хорошие знакомства.





К слову, сейчас Джастин и Хейли — самая обсуждаемая пара. В начале июля музыкант сделал модели предложение, подарив кольцо с внушительным бриллиантом. В скором времени пара собирается сыграть свадьбу и уже приобрела дом.

Джерело: graziamagazine.ru