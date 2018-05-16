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    Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне

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    Вера Брежнева
    Вера Брежнева

    Друзья популярной украинской певицы решили вырвать ее из гламурной жизни и привезли в деревню

    Популярная украинская певица и супруга российского композитора Константина Меладзе  поделилась с поклонниками трогательной историей.

    На днях, друзья певицы сделали ей сюрприз и отвезли в деревню, где прошло ее детство.

    Певица поделилась не только воспоминаниями, но и фотографиями памятного места.

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    Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне
    Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне
    Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне
    Вера Брежнева показала свой любимый домик в деревне

    «Вчера со мной случилось неожиданное счастье. Мои близкие люди сделали мне сюрприз. Я находилась на сьемках в Санкт-Петербурге. И утром выехала на репетицию, а очутилась в прекрасном месте. В деревне Чаплино Волховского района. В доме, в котором я не была 30 лет, но где провела много дней своего счастливого детства. Здесь жила моя прабабушка Катя, у которой мы гостили с бабушкой Верой. Через 30 лет я вспомнила каждый закуток, каждый коврик, даже это дерево. Дом не продали,наоборот, многое оставили, как было, в нем продолжает жить сестра бабушки Веры- Нина. И вчера меня там ждали. Эти ощущения невозможно передать. Настоящее детское беззаботное... Потрясающая штука - память. Через десятки лет восстанавливает события до мелочей. И вчера я снова провела день у бабушки. Где те же запахи. Мой любимый домик в деревне!», - так подписала снимки в соцсети Брежнева.


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