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    Жизнь

    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк

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    <p>Актер нашел в девушке родственную душу и не стесняется показаться возлюбленной занудой</p> <div></div> - Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк

    Актер нашел в девушке родственную душу и не стесняется показаться возлюбленной занудой

    По словам Дэниела, он и его подруга ведут «до смешного приземленную жизнь»

    В свежем интервью Radio Times звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф рассказал о счастливых отношениях с Эрин Дарк, с которой он вместе с 2012 года. Дэниел признался, что рядом с ней он может вести себя как «полный зануда и ботан», и она совершенно не против.

    «Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика!» –поделился восторгом Рэдклифф.

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    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк
    Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк

    Также Дэниел раскрыл секрет успеха отношений на расстоянии.

    По словам Дэниела, он и его подруга ведут «до смешного приземленную жизнь», поэтому громкие сенсационные заголовки — это не про них.

    «Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: «Дэниел и Эрин купили коврик для йоги». Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого», – подытожил Рэдклифф.

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