Дэниел Рэдклифф рассказал подробности романа с экс-возлюбленной Эрин Дарк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер нашел в девушке родственную душу и не стесняется показаться возлюбленной занудой

По словам Дэниела, он и его подруга ведут «до смешного приземленную жизнь»

В свежем интервью Radio Times звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф рассказал о счастливых отношениях с Эрин Дарк, с которой он вместе с 2012 года. Дэниел признался, что рядом с ней он может вести себя как «полный зануда и ботан», и она совершенно не против.

«Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика!» –поделился восторгом Рэдклифф.

Также Дэниел раскрыл секрет успеха отношений на расстоянии.

По словам Дэниела, он и его подруга ведут «до смешного приземленную жизнь», поэтому громкие сенсационные заголовки — это не про них.

«Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: «Дэниел и Эрин купили коврик для йоги». Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого», – подытожил Рэдклифф.