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    Депутат «Народного фронта» Дейдей женился второй раз. Фото со свадьбы

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    Евгений Дейдей и Дарья Ледовских
    Евгений Дейдей и Дарья Ледовских

    Политик оформил отношения спустя всего несколько дней после развода с предыдущей супругой

    30-летний народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей взял в жены 27-летнюю Дарью Ледовских. Последняя также была избрана депутатом от этой же партии в 2014 году, однако в результате отказалась от мандата, пишет «Главком».

    Церемония бракосочетания состоялась 14 мая. Снимки с события политик опубликовал на своей странице в Facebook.

    «Моя жизнь изменилась, когда я ее встретил. Она меняет меня и делает лучшим. Мы поддерживаем друг друга и делаем мечты реальными. Я уверен, она будет рядом что бы ни случилось. И это дает мне силы жить и бороться за нашу семью, страну и будущее», – написал Дейдей.

    На фото нардеп в вышиванке, а невеста в светлом платье, золотистых босоножках и с венком на голове.

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    Депутат «Народного фронта» Дейдей женился второй раз. Фото со свадьбы
    Депутат «Народного фронта» Дейдей женился второй раз. Фото со свадьбы

    Что интересно, со своей предыдущей женой Ингой Евгений Дейдей официально развелся только на прошлой неделе.

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