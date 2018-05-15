Депутат «Народного фронта» Дейдей женился второй раз. Фото со свадьбы

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Евгений Дейдей и Дарья Ледовских

Политик оформил отношения спустя всего несколько дней после развода с предыдущей супругой

30-летний народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей взял в жены 27-летнюю Дарью Ледовских. Последняя также была избрана депутатом от этой же партии в 2014 году, однако в результате отказалась от мандата, пишет «Главком».

Церемония бракосочетания состоялась 14 мая. Снимки с события политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«Моя жизнь изменилась, когда я ее встретил. Она меняет меня и делает лучшим. Мы поддерживаем друг друга и делаем мечты реальными. Я уверен, она будет рядом что бы ни случилось. И это дает мне силы жить и бороться за нашу семью, страну и будущее», – написал Дейдей.

На фото нардеп в вышиванке, а невеста в светлом платье, золотистых босоножках и с венком на голове.

Что интересно, со своей предыдущей женой Ингой Евгений Дейдей официально развелся только на прошлой неделе.