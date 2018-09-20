Детство прожито во лжи. Оказывается, в Duck Hunt всегда можно было играть за утку



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Просто об этом мало кто знал

Актер Сет Роген поделился в твиттере подсказкой, которая могла изменить жизнь многих подростков лет 25 назад — когда они играли в приставку NES и охотились на уток в восьмибитной игре Duck Hunt.

Оказывается, все это время летавшей по уровню птицей можно было управлять при помощи второго геймпада. Когда-то давно артист играл со своей сестрой и случайно сел на свободный геймпад — после этого утка начала лететь в правый верхний угол экрана. Так он и узнал об этой неочевидной возможности.

Некоторые не поверили словам Рогена и обвинили его в распространении ложной информации. В ответ он выложил отсканированные страницы мануала, прилагавшегося к Duck Hunt. И оказался прав.

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Джерело: meduza.io