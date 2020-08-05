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    Жизнь

    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)

    • Розсилка
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)

    В сентябре 2017 года Иирис окончательно отказалась от шампуня и бальзама

    Некоторые вещи настолько заполонили нашу жизнь, что без них она уже кажется невозможной или как минимум некомфортной. Но, оказывается, отказ от привычных средств может изменить жизнь к лучшему — в этом на своем примере убедилась Иирис Хейккинен — 24-летняя жительница городка Инари в Финляндии. Иирис долгое время страдала от зуда кожи головы, пока не нашла очень необычное решение — девушка полностью отказалась от шампуней и кондиционеров.

    Раньше Иирис Хейккинен мыла волосы каждые несколько дней — с шампунем и кондиционером. Для волос девушка использовала органическую косметику. Но даже от органической косметики у Иирис чесалась голова

    Несмотря на то, что девушка пользовалась органическими продуктами, кожа у нее на голове ужасно чесалась, и она посчитала, что это происходит из-за того, что шампунь вымывает все естественное сало с волос. Поэтому в 2017 году она начала искать альтернативные методы..

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    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)
    Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)

    «Я погуглила «Как мыть волосы без шампуня» — и в итоге нашла группу в Фейсбуке с «No poo method»

    Суть этого метода заключается в том, чтобы отказаться от мытья головы шампунем и вместо него использовать другие средства — яблочный уксус, пищевую соду или обычную воду.

    В сентябре 2017 года Иирис окончательно отказалась от шампуня и бальзама

    Первое время девушка пользовалась содой и уксусом, но кожа на голове все продолжала чесаться, поэтому Иирис отказалась и от них и стала просто мыть волосы водой.

    «Несколько недель волосы выглядели грязными, — призналась Иирис, — но в то время я лежала в больнице на операции, поэтому о волосах я особо не думала».

    Небольшие трудности не заставили девушку отступиться

    «Мне не хотелось их помыть. Не знаю точно, через сколько времени закончилась «грязная» фаза, но к тому моменту, как я восстановилась после операции, в январе волосы выглядели нормально».

    Сейчас Иирис просто моет голову водой, когда идет в душ, и только иногда использует кокосовое масло, пудру из листьев нима или тальк, которым укладывает волосы.

    Друзья Иирис нормально отнеслись к ее решению и только однажды спросили, не пахнут ли ее волосы.

    «Это большое заблуждение. Конечно, мне сложно понять, пахнут ли мои волосы, но мне кажется, что у них нейтральный запах, и комментариев по его поводу мне не поступало».

    Как рассказала девушка изданию DailyMail, люди удивляются, когда узнают, что она не пользуется шампунем. Волосы Иирис и раньше были в хорошем состоянии — девушка мало пользовалась феном и выпрямителем. Но после изменения своего ухода, девушка заметила, что волосы стали толще и кудрявее, а кроме того немного посветлели.

    Несмотря на то, что метод «No poo» так повлиял на шевелюру Иирис, удобен он будет не всем

    «Мне нравится метод «No poo», но я понимаю, что у всех разные волосы  и образ жизни, поэтому я не могу сказать, подойдет ли он всем», — в пример девушка приводит спортсменов, которые много тренируются — и от этого больше потеют, и таким людям этот метод скорее всего не подойдет. Сама Иирис ходит в сауны, где тоже как следует потеет, но как она говорит, ей достаточно промыть волосы несколько раз, чтобы они стали чистыми.

    Ранее  «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

    Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.

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    образ жизни волосы
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