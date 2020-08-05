Девушка два года не мыла волосы шампунем (фото)



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В сентябре 2017 года Иирис окончательно отказалась от шампуня и бальзама

Некоторые вещи настолько заполонили нашу жизнь, что без них она уже кажется невозможной или как минимум некомфортной. Но, оказывается, отказ от привычных средств может изменить жизнь к лучшему — в этом на своем примере убедилась Иирис Хейккинен — 24-летняя жительница городка Инари в Финляндии. Иирис долгое время страдала от зуда кожи головы, пока не нашла очень необычное решение — девушка полностью отказалась от шампуней и кондиционеров.

Раньше Иирис Хейккинен мыла волосы каждые несколько дней — с шампунем и кондиционером. Для волос девушка использовала органическую косметику. Но даже от органической косметики у Иирис чесалась голова

Несмотря на то, что девушка пользовалась органическими продуктами, кожа у нее на голове ужасно чесалась, и она посчитала, что это происходит из-за того, что шампунь вымывает все естественное сало с волос. Поэтому в 2017 году она начала искать альтернативные методы..

«Я погуглила «Как мыть волосы без шампуня» — и в итоге нашла группу в Фейсбуке с «No poo method»

Суть этого метода заключается в том, чтобы отказаться от мытья головы шампунем и вместо него использовать другие средства — яблочный уксус, пищевую соду или обычную воду.

В сентябре 2017 года Иирис окончательно отказалась от шампуня и бальзама

Первое время девушка пользовалась содой и уксусом, но кожа на голове все продолжала чесаться, поэтому Иирис отказалась и от них и стала просто мыть волосы водой.

«Несколько недель волосы выглядели грязными, — призналась Иирис, — но в то время я лежала в больнице на операции, поэтому о волосах я особо не думала».

Небольшие трудности не заставили девушку отступиться

«Мне не хотелось их помыть. Не знаю точно, через сколько времени закончилась «грязная» фаза, но к тому моменту, как я восстановилась после операции, в январе волосы выглядели нормально».

Сейчас Иирис просто моет голову водой, когда идет в душ, и только иногда использует кокосовое масло, пудру из листьев нима или тальк, которым укладывает волосы.

Друзья Иирис нормально отнеслись к ее решению и только однажды спросили, не пахнут ли ее волосы.

«Это большое заблуждение. Конечно, мне сложно понять, пахнут ли мои волосы, но мне кажется, что у них нейтральный запах, и комментариев по его поводу мне не поступало».

Как рассказала девушка изданию DailyMail, люди удивляются, когда узнают, что она не пользуется шампунем. Волосы Иирис и раньше были в хорошем состоянии — девушка мало пользовалась феном и выпрямителем. Но после изменения своего ухода, девушка заметила, что волосы стали толще и кудрявее, а кроме того немного посветлели.

Несмотря на то, что метод «No poo» так повлиял на шевелюру Иирис, удобен он будет не всем

«Мне нравится метод «No poo», но я понимаю, что у всех разные волосы и образ жизни, поэтому я не могу сказать, подойдет ли он всем», — в пример девушка приводит спортсменов, которые много тренируются — и от этого больше потеют, и таким людям этот метод скорее всего не подойдет. Сама Иирис ходит в сауны, где тоже как следует потеет, но как она говорит, ей достаточно промыть волосы несколько раз, чтобы они стали чистыми.

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