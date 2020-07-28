Мужчина, похудевший на 50 килограммов, поделился секретом успеха



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56-летний англичанин Эд ван Дер Рест

Англичанин пытался самостоятельно вести здоровый образ жизни, но безуспешно

Житель английского города Мейденхед, графство Беркшир, за 12 месяцев сбросил 50 килограммов и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Express.

56-летний отец трех детей Эд ван Дер Рест (Ad van Der Rest) весил 127 килограммов и испытывал проблемы с подбором одежды. «Я высокий и всегда был довольно крупным, с широкой грудью. Но когда ты становишься больше самого большого размера рубашки в магазине, становится гораздо тяжелее найти одежду. Когда у меня был максимальный вес, я носил размер XXXL», — рассказал ван Дер Рест.

Он любил вредную пищу, хрустящие закуски, сосиски в тесте и чипсы. Из-за избыточного веса мужчина испытывал одышку, даже просто пройдя через парковку. «Я страдал легкой формой астмы 50 лет, и, учитывая мой лишний вес, врач прописал мне 15 миллиграммов иммуноподавляющих стероидов ежедневно», — рассказал он.

Англичанин пытался самостоятельно вести здоровый образ жизни, но безуспешно. Он не любит салаты и не хотел заставлять себя голодать. Благодаря Twitter, он нашел план питания Second Nature. Эта диета рекомендована Национальной системой здравоохранения Великобритании. Подписавшись на эту программу, ван Дер Рест получил умные часы и возможность ежедневно общаться с тренером.

В результате ему удалось изменить свою диету и начать контролировать размер съедаемых порций. Теперь на завтрак он ест греческий йогурт с мюсли, на ланч — курицу с овощами. Его обед состоит из омлета, рыбы или мяса с овощами, включая морковь, бобы, сладкую кукурузу и перец.

За первую неделю ван Дер Рест сбросил шесть килограммов, а за последующий год — 50 килограммов. Теперь он ходит по восемь тысяч шагов в день и бегает по пять километров три раза в неделю.

Англичанин считает, что успех в борьбе с лишним весом на 80 процентов состоит из диеты и на 20 — из упражнений. Кроме того, он избегает пищи с высоким содержанием сахара. Ван Дер Рест утверждает, что ключ к похудению — следование этим правилам.

Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

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