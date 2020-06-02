Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства



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Необычные пироги Карин украшает фруктами и орнаментом из теста

Карин Пфайфф-Бошек из Германии занимается выпечкой около пяти лет. За это время ей удалось вывести свои навыки на совершенно новый уровень. Аппетитные и замысловатые пироги талантливой девушки поражают своим внешним видом. Такой сдобой хочется наслаждаться визуально, ведь это уже не просто выпечка, а настоящее искусство.

Необычные пироги Карин украшает фруктами и орнаментом из теста, превращая их в кулинарные шедевры, которые жалко есть. Собрали для вас лучшие работы немки. Но будьте уверены, что после просмотра этих фотографий вам точно захочется побежать на кухню за чаем и сладеньким.