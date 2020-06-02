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    Жизнь

    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства

    • Розсилка
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства

    Необычные пироги Карин украшает фруктами и орнаментом из теста

    Карин Пфайфф-Бошек из Германии занимается выпечкой около пяти лет. За это время ей удалось вывести свои навыки на совершенно новый уровень. Аппетитные и замысловатые пироги талантливой девушки поражают своим внешним видом. Такой сдобой хочется наслаждаться визуально, ведь это уже не просто выпечка, а настоящее искусство.

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    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства
    Девушка печет бесподобные пироги, похожие на произведения искусства

    Необычные пироги Карин украшает фруктами и орнаментом из теста, превращая их в кулинарные шедевры, которые жалко есть. Собрали для вас лучшие работы немки. Но будьте уверены, что после просмотра этих фотографий вам точно захочется побежать на кухню за чаем и сладеньким.

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