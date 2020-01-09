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    Жизнь

    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера

    • Розсилка
    45-летний Леонардо ДиКаприо оказался героем не только в фильмах, но и в реальной жизни - Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    45-летний Леонардо ДиКаприо оказался героем не только в фильмах, но и в реальной жизни

    Мужчина провел в воде 11 часов

    На днях стали известны некоторые подробности отдыха 45-летнего Леонардо ДиКаприо на острове миллионеров Сен-Барт в конце декабря. По словам источников, голливудская звезда и его девушка Камила Морроне плавали на яхте, когда поступило сообщение о тонущем мужчине. Леонардо, не раздумывая, согласился помочь и отправиться на поиски утопающего.

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    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
    Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера

    Им оказался 24-летний француз, который упал за борт круизного лайнера. Он провел в воде 11 часов, прежде чем судно актера спасло его. Потерпевшему очень повезло: во‑первых, на его поиски отправилась только яхта ДиКаприо, и шансы найти его были один к миллиону, а во-вторых, яхта успела подоспела к началу жуткого шторма.

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