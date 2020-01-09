Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера



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45-летний Леонардо ДиКаприо оказался героем не только в фильмах, но и в реальной жизни

Мужчина провел в воде 11 часов

На днях стали известны некоторые подробности отдыха 45-летнего Леонардо ДиКаприо на острове миллионеров Сен-Барт в конце декабря. По словам источников, голливудская звезда и его девушка Камила Морроне плавали на яхте, когда поступило сообщение о тонущем мужчине. Леонардо, не раздумывая, согласился помочь и отправиться на поиски утопающего.

Им оказался 24-летний француз, который упал за борт круизного лайнера. Он провел в воде 11 часов, прежде чем судно актера спасло его. Потерпевшему очень повезло: во‑первых, на его поиски отправилась только яхта ДиКаприо, и шансы найти его были один к миллиону, а во-вторых, яхта успела подоспела к началу жуткого шторма.