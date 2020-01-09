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    Шоу-биз

    Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом

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    <p>32-летняя Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Мексике</p> <div></div> - Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом

    32-летняя Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Мексике

    Знойная красотка порадовала фанатов ярким фото с жаркого курорта

    32-летняя Настя Каменских надела облегающее платье цвета хаки, под которым не оказалось нижнего белья. Яркая особенность аутифита звезды - массивный черный пояс, подчеркнувший талию.

    Брюнетка распустила пышные кудри. Подписчики не могли не обратить внимание на пикантную деталь ее образа: в носу у Насти красовалось маленькое колечко. Благодаря этому аксессуару внешний вид артистки стал еще более дерзким.

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    Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом
    Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом
    Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом

    «Какая красивая леди», «У тебя такой дерзкий вид», «Слишком красивая», «Настя, ты – огонь», «Твоя красота – адская и райская одновременно. Ты грешная Ева и страстная чертовка. В твоих глазах огонь и лед никак не поделят лидерство», «Везде прекрасная леди», – написали фолловеры.

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