Настя Каменских восхитила поклонников игривым образом



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32-летняя Настя Каменских вместе с Потапом отдыхает в Мексике

Знойная красотка порадовала фанатов ярким фото с жаркого курорта

32-летняя Настя Каменских надела облегающее платье цвета хаки, под которым не оказалось нижнего белья. Яркая особенность аутифита звезды - массивный черный пояс, подчеркнувший талию.

Брюнетка распустила пышные кудри. Подписчики не могли не обратить внимание на пикантную деталь ее образа: в носу у Насти красовалось маленькое колечко. Благодаря этому аксессуару внешний вид артистки стал еще более дерзким.

«Какая красивая леди», «У тебя такой дерзкий вид», «Слишком красивая», «Настя, ты – огонь», «Твоя красота – адская и райская одновременно. Ты грешная Ева и страстная чертовка. В твоих глазах огонь и лед никак не поделят лидерство», «Везде прекрасная леди», – написали фолловеры.