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    Шоу-биз

    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик

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    <p>О романе Илона Маска и Клэр Буше стало известно в мае 2018 года</p> <div></div> - Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик

    О романе Илона Маска и Клэр Буше стало известно в мае 2018 года

    Поклонники певицы уверены, что пара ждет ребенка

    31-летняя Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, опубликовала кадр, который поднял вокруг себя много шума. Певица предстала на снимке топлес и с заметно округлившимся животом с наложением изображения младенца. Возлюбленная Илона Маска не стала уточнять детали своего интересного положения, а лишь пожаловалась на политику Инстаграма, из-за которой ее предыдущий снимок был заблокирован.

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    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик
    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик
    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик
    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик
    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик
    Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик

    Но зарубежные СМИ, как и многие друзья Клэр, а также ее поклонники уверены, что пара ждет ребенка. Под снимком уже появилось множество поздравлений с пополнением в семействе. Другие же заподозрили певицу в пиаре и предположили, что снимок приурочен к выходу нового альбома. Так или иначе ни Буше ни Маск пока не комментируют ситуацию.

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