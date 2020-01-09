Обнаженная любовница Илона Маска засветила округлившийся животик



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О романе Илона Маска и Клэр Буше стало известно в мае 2018 года

Поклонники певицы уверены, что пара ждет ребенка

31-летняя Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, опубликовала кадр, который поднял вокруг себя много шума. Певица предстала на снимке топлес и с заметно округлившимся животом с наложением изображения младенца. Возлюбленная Илона Маска не стала уточнять детали своего интересного положения, а лишь пожаловалась на политику Инстаграма, из-за которой ее предыдущий снимок был заблокирован.

Но зарубежные СМИ, как и многие друзья Клэр, а также ее поклонники уверены, что пара ждет ребенка. Под снимком уже появилось множество поздравлений с пополнением в семействе. Другие же заподозрили певицу в пиаре и предположили, что снимок приурочен к выходу нового альбома. Так или иначе ни Буше ни Маск пока не комментируют ситуацию.