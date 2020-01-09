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    Шоу-биз

    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса

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    <p>27-летняя Селена Гомес высказалась о своей личной жизни</p> <div></div> - Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса

    27-летняя Селена Гомес высказалась о своей личной жизни

    Американская певица заявила, что не заводила романтических связей со времен расставания с бывшим возлюбленным, 25-летним Джастином Бибером

    27-летняя американская поп-звезда Селена Гомес призналась, что после расставания с Джастином Бибером не может завести себе мужчину. Гомес не готова к романтическим связям. «Мне нужно время для себя, хочу побыть одной. Только я и моя собака», - отметила Селена.

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    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса
    Селена Гомес призналась, что у нее два года не было секса

    Поп-дива наслаждается одиночеством. Она желает привести в порядок свое психологическое состояние. «В конце дня иду в свою комнату и грущу в компании пса. Ношу растянутые трусики, по виду похожие на бабушкины панталоны», - иронично заявила певица.

     «Я уже два года без отношений. Чувствую себя сильной и счастливой, но действительно очень хочется найти парня», - пояснила Селена в интервью для журнала WSJ.

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