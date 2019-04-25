Диетологи подсчитали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху



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Три яйца в пасхальный день будут хорошим компромиссом между нормой и праздничным столом

В воскресенье, 28 апреля, православные украинцы отметят Пасху. Миллионы жителей нашей страны будут во время этого праздника угощаться куличами и крашеными яйцами. Важно при этом не переусердствовать.

Специалисты рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть без ущерба для пищеварения. «Здоровый взрослый человек может спокойно съедать два-три яйца каждый день. Последние исследования показывают, что употребление яиц как части здоровой сбалансированной диеты не увеличивает уровень холестерина даже у детей», - утверждают диетологи.

По словам специалистов, лучше есть одно яйцо в день. Но три яйца в пасхальный день будут хорошим компромиссом между нормой и праздничным столом.

Кулич и творожная пасха - тоже обязательные элементы праздника. Это очень калорийные блюда, поэтому эксперты предостерегают всех, кто хотел бы наесться ими до отвала. Лучше всего ограничиться маленькой порцией - не более 100 г. Есть творожную пасху перед сном диетологи не рекомендуют. А съев ее днем, желательно совершить небольшую прогулку.