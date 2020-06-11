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    Жизнь

    Дизайнер показала, как выглядели бы известные исторические личности, если бы жили в наше время

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    <p>Хатшепсут</p> <p>Женщина-фараон Нового царства Древнего Египта.</p> - Дизайнер показала, как выглядели бы известные исторические личности, если бы жили в наше время

    Хатшепсут

    Женщина-фараон Нового царства Древнего Египта.

    Девушка показывает, как выглядели бы исторические личности с разных концов света

    Многие известные личности в свое время были иконами стиля. Разумеется, попади они в современность, то и выглядели бы соответсвенно духу времени. Но как? На эту тему фантазирует Бекка Саладин, графический дизайнер и любительница истории.

    В своем проекте «Royalty Now» она показывает, как выглядели бы исторические личности с разных концов света, если бы жили сейчас и носили современную одежду и причёски.

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    1. Марк Антоний Древнеримский политик и военачальник.
    2. Анна Болейн Вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора.
    3. Екатерина Парр Шестая и последняя жена короля Англии Генриха VIII.
    4. Чака Основатель и первый правитель державы зулу.
    5. Маркиза де Помпадур Официальная фаворитка французского короля Людовика XV, имела большое влияние, покровительствовала искусству и науке.
    6. Хатшепсут Женщина-фараон Нового царства Древнего Египта.
    7. Людовик XIV Король Франции, известный как «король-солнце». В современном прочтении напоминает Киану Ривза, не находите?
    8. Лукреция Борджиа Незаконная дочь папы римского Александра VI.
    9. Покахонтас Индейская принцесса, настоящее имя Матоака, а Покахонтас — прозвище, данное ей отцом, что означает «проказница» или «маленькая баловница».
    10. Ричард III Английский король, один из трех, которые погибли в бою. Он был убит в битве при Босворте.
    11. Симон Боливар Национальный герой Венесуэлы. Наиболее известный и влиятельный руководитель войны за независимость испанских колоний в Америке.
    12. Королева Идия Мать правителя Бенина, великий воин.
    13. Александр Гамильтон Политик, идеолог и руководитель партии Федералистов, видный деятель Американской революции.
    14. Тутанхамон Фараон Древнего Египта.
    15. Венера Персонаж картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли.
    16. Чингисхан Основатель и первый великий хан Монгольской империи.
    17. Клеопатра VII Последняя царица эллинистического Египта.

    Ранее мы писали о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деве Кассель. Ей всего 15 лет, а девочка уже пользуется повышенным вниманием общественности, и неспроста. Юную Деву постоянно сравнивают с мамой и пророчат ей большое будущее.

    Дева наполовину итальянка, наполовину француженка, что не могло не отразиться на ее внешности. Высокий рост (180 см), женственная фигура, длинные черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы и милая улыбка - многие пророчат ей карьеру модели. К слову, девушка время от времени принимает участие в съемках, демонстрируя свое умение позировать перед камерой.

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