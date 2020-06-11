Дизайнер показала, как выглядели бы известные исторические личности, если бы жили в наше время



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Хатшепсут Женщина-фараон Нового царства Древнего Египта.

Девушка показывает, как выглядели бы исторические личности с разных концов света

Многие известные личности в свое время были иконами стиля. Разумеется, попади они в современность, то и выглядели бы соответсвенно духу времени. Но как? На эту тему фантазирует Бекка Саладин, графический дизайнер и любительница истории.

В своем проекте «Royalty Now» она показывает, как выглядели бы исторические личности с разных концов света, если бы жили сейчас и носили современную одежду и причёски.

Ранее мы писали о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Деве Кассель. Ей всего 15 лет, а девочка уже пользуется повышенным вниманием общественности, и неспроста. Юную Деву постоянно сравнивают с мамой и пророчат ей большое будущее.

Дева наполовину итальянка, наполовину француженка, что не могло не отразиться на ее внешности. Высокий рост (180 см), женственная фигура, длинные черные волосы, выразительные глаза, пухлые губы и милая улыбка - многие пророчат ей карьеру модели. К слову, девушка время от времени принимает участие в съемках, демонстрируя свое умение позировать перед камерой.