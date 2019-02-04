Dj Marshmello устроил концерт в видеоигре и собрал более 20 миллионов зрителей



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Dj Marshmello

Разработчики игры специально для концерта добавили в игру уникальные движения персонажей.

Популярный диджей Marshmello устал собирать залы и клубы в реальной жизни и решил выступить в... компьютерной игре. Зрителями концерта в онлайн-игре Fortnite стали более 10 миллионов пользователей внутри самой игры и еще 10 миллионов посмотрели ролик на YouTube. Первый в истории полностью виртуальный концерт длился 10 минут: Marshmello сыграл треки Alone, Gassed Up, Colors и Everyday. Интересно, что разработчики игры специально для такого знаменательного события добавили в игру уникальные движения, эмоции и скины (образы) персонажей.