«Я щасливий». Ярош поділився радісною новиною
Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні
Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився радісною новиною: він уп'яте став дідусем.
«Вітаю Володимира – українця – на білому світі та в родині!», – написав Ярош у соцмережі Facebook.
Командувач Української добровольчої армії подякував дітям Ірині тпа Володимиру за такий подарунок.
«І хоч старший Володя зараз на етнічних українських землях виборює, зі зброєю у руках, майбутнє для маленьких діточок, думаю скоро, разом випʼємо за здоровʼя і майбутнє новонародженого», – написав Ярош.
Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні.
«Поки я живий, зроблю все, щоб він став українським козаком і ніколи не був бидлом. Я щасливий», – додав Ярош.
Дмитро Ярош час від часу публікує світлини своїх дітей та онуків. Нещодавно він показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його. На своїй сторінці у Facebook Ярош розповів, що ця світлина була зроблена його дружиною.
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