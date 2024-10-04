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«Я щасливий». Ярош поділився радісною новиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дмитро Ярош зі своїми дітьми. Донька Ірина, яка подарувала Ярошу п'ятого онука, – зправа
фото: Дмитро Ярош, Facebook

Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився радісною новиною: він уп'яте став дідусем. 

«Вітаю Володимира – українця – на білому світі та в родині!», – написав Ярош у соцмережі Facebook. 

Командувач Української добровольчої армії подякував дітям Ірині тпа Володимиру за такий подарунок. 

«І хоч старший Володя зараз на етнічних українських землях виборює, зі зброєю у руках, майбутнє для маленьких діточок, думаю скоро, разом випʼємо за здоровʼя і майбутнє новонародженого», – написав Ярош. 

Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні. 

«Поки я живий, зроблю все, щоб він став українським козаком і ніколи не був бидлом. Я щасливий», – додав Ярош. 

Дмитро Ярош час від часу публікує світлини своїх дітей та онуків. Нещодавно він показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його. На своїй сторінці у Facebook Ярош розповів, що ця світлина була зроблена його дружиною.

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Теги: діти українці Дмитро Ярош

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