«Я щасливий». Ярош поділився радісною новиною

Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився радісною новиною: він уп'яте став дідусем.

«Вітаю Володимира – українця – на білому світі та в родині!», – написав Ярош у соцмережі Facebook.

Командувач Української добровольчої армії подякував дітям Ірині тпа Володимиру за такий подарунок.

«І хоч старший Володя зараз на етнічних українських землях виборює, зі зброєю у руках, майбутнє для маленьких діточок, думаю скоро, разом випʼємо за здоровʼя і майбутнє новонародженого», – написав Ярош.

Екслідер «Правого сектора» сподівається, що новонароджений онук принесе багато користі Україні.

«Поки я живий, зроблю все, щоб він став українським козаком і ніколи не був бидлом. Я щасливий», – додав Ярош.

Дмитро Ярош час від часу публікує світлини своїх дітей та онуків. Нещодавно він показав фотографію своєї наймолодшої внучки Ольги, яка сильно вразила його. На своїй сторінці у Facebook Ярош розповів, що ця світлина була зроблена його дружиною.