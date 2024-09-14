На війні загинув воїн ЗСУ та оператор «Прямого». Згадаймо Павла Пархоменка

На захист України Павло Пархоменко став ще у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем на фронт

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Пархоменка.

На війні проти російських окупантів героїчно загинув оператор «Прямого» Павло Пархоменко, який вступив до лав ЗСУ та боронив Україну. Про це повідомив у Facebook його брат Олександр Пархоменко.

Оператор «Прямого» Павло Пархоменко вступив до лав ЗСУ та боронив Україну Фото: телеканал «Прямий»

«Він був справжнім воїном, який віддав своє життя за свободу та мир нашого народу. Ми завжди будемо пам'ятати його мужність, сміливість, відвагу та самопожертву. Спочивай з миром, наш Герою. Твоя справа житиме у наших серцях назавжди», – написав Олександр Пархоменко.

«Павло Пархоменко був не лише талановитим медійником, але й мужнім патріотом. Він присвятив своє життя тому, щоб доносити правду українцям і світу, а в найважчий для країни момент, він обрав шлях захисника і вступив до лав ЗСУ. Його відвага, непохитність та глибоке почуття обов’язку перед державою є прикладом для всіх нас», – зазначили у Комітеті з питань свободи слова.

Під час етеру на телеканалі «Прямий» ведуча розповіла, що Павло працював на телеканалі від початку його створення. Він захищав Україну ще з 2014 року на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році знову добровільно приєднався до війська, не чекаючи повістки. Ведуча додала, що у Павла залишилася маленька донька, яку він неймовірно любив.

Поховали Павла Пархоменка 13 вересня на Лісовому кладовищі у Києві.

За даними Інституту масової інформації, Павло Пархоменко став 87-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.