Збірна України з футболу зазнала другої поразки в сезоні Ліги націй

«Синьо-жовті» зрівняли рахунок у першому таймі, але пропустили двічі до фінального свистка

Збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

Сезон стартував для підопічних Сергія Реброва поразкою від Албанії (1:2). «Синьо-жовті» зрівняли рахунок у першому таймі, але пропустили двічі до фінального свистка.

Чехи втілили моменти в забитий гол на 21-й хвилині. Після втрати м'яча в штрафному майданчику з меж воротарської зони пробив Павел Шульц – 1:0.

За дві хвилини «синьо-жовті» врешті відігралися: Микола Шапаренко виконав прицільний навіс на Владислава Ваната, і форвард забив свій дебютний гол за збірну – 1:1.

Нічий рахунок зберігався до другої компенсованої хвилини тайму, коли дубль оформив Шульц. Утретє також забила збірна Чехії. Головний арбітр зафіксував гру рукою в Миколи Матвієнка й призначив пенальті, який реалізував Томаш Соучек – 3:1.

Україна до фінального свистка забила ще один раз: м'яч організували Віктор Циганков і Георгій Судаков.

Зі збірною Чехії, яка напередодні розгромно поступилася Грузії (1:4), українці зустрічалися втретє в офіційних матчах. Обидві попередні очні зустрічі проходили в Лізі націй 2018 року та завершувалися мінімальними перемогами «синьо-жовтих».

Турнірна таблиця

Грузія – 6 очків (різниця м'ячів 5:1)

Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:2)

Україна – 0 очок (різниця м'ячів 3:5)

Чехія – 3 очки (різниця м'ячів 4:6)

Як відомо, Українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українціобіграли Сербію з рахунком 2:1.

До слова, суперником юніорської збірної України у півфіналі Євро-2024 стала Франція, яка зіграла внічию з Іспанією у вирішальному матчі групового етапу.

Українці вийшли до плей-оф, здолавши Італію (3:2) та посівши друге місце у своїй групі. Перед останнім туром Франція вже забезпечила собі вихід до півфіналу, але Іспанія мала шанс випередити її, здобувши перемогу в очній зустрічі. Однак нічия у цьому матчі залишила іспанців на другому місці, що визначило суперника України у півфіналі.