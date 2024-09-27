Прикордонники викрили 42-річного ухилянта, який «одружився» з 78-річною тещею

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини

У пункт пропуску «Тиса», на виїзд з України, мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя громадян України, яке привернуло увагу прикордонників. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Західний кордон.

Повідомляється, що уродженець Хмельниччини та уродженка Луганщини зареєстрували шлюб в одному з відділів ДРАЦСів Києва ще минулого року.

42-річний житель Хмельниччини вирішив одружитися на 78-річній тещі, аби потрапити за кордон до своєї справжньої дружини фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Західний кордон

Аби не викликати зайвих підозр, «молодята» уклали шлюб заздалегідь, ще у 2023 році фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, Західний кордон

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

Втім, у ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої «дружини на папері», яка насправді є його тещею.

Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон.

Через кордон прикордонники чоловіка не пропустили.

У діях літньої пані вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ, а чоловіка – ст. 336 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За словами речника, прикордонники постійно виявляють такі організовані групи та моніторять ситуацію на українському кордоні, щоб запобігти незаконному перетину та виїзду чоловіків мобілізаційного віку.

Раніше стало відомо, що теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

До слова, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.