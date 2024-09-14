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У застосунку «Армія+» з'явилася нова функція (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У застосунку «Армія+» з'явилася нова функція (відео)
Міноборони повідомили про нову функцію у додатку
фото з відкритих джерел

У додатку можна скласти, підписати та відправити електронний рапорт

У застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

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Теги: Міноборони армія Україна військові українці ЗСУ

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