У застосунку «Армія+» з'явилася нова функція (відео)

У додатку можна скласти, підписати та відправити електронний рапорт

У застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+».

За його словами, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів. «І це тільки перший реліз «Армія+». Далі так само як ми наповнювали «Дію» новими функціями будемо наповнювати і «Армія+», – акцентував президент. Мета застосунку – звільнити армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.