Помер від отриманих на фронті поранень. Згадаймо солдата Анатолія Чугаєва

У травні 2024 року Анатолій Чугаєв був відзначений нагородою – хрестом «Іду на ви»

25 липня 2023 року Анатолій Чугаєв був мобілізований на російсько-українську війну

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Чугаєва.

14 вересня 2024 року у госпіталі міста Львова від отриманих поранень під час бойових дій солдат Збройних сил України відійшов у вічність захисник України Анатолій Чугаєв. Про цю втрату повідомив міський голова міста Горішні Плавні Полтавської області Дмитро Биков.

Народився Анатолій Чугаєв 21 вересня 1975 року у місті Міас Челябінської області.

У 1982 році родина переїхала до Комсомольська (нині місто Горішні Плавні – «Главком»). Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №1 Анатолій Чугаєв навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі №15, де здобув професію електрогазозварювальника.

У 1993-1995 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на підприємствах «Полтава-БілАЗ-сервіс», «Феррострой».

У 2014 році закінчив Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, де здобув кваліфікацію інженера з автомобільного транспорту.

25 липня 2023 року Анатолій Чугаєв був мобілізований на російсько-українську війну. У травні 2024 року захисник України був відзначений нагородою – хрестом «Іду на ви».

14 вересня 2024 року від отриманих поранень під час бойових дій солдат Збройних сил України Анатолій Чугаєв відійшов у вічність у госпіталі міста Львова фото: Горішні Плавні Online, Facebook

14 вересня 2024 року від отриманих поранень під час бойових дій солдат Збройних сил України Анатолій Чугаєв відійшов у вічність у госпіталі міста Львова.

Поховали солдата ЗСУ Анатолія Миколайовича Чугаєва з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.