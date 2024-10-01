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Ярош похизувався подарунком на день народження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ярош зазначив, що «на день народження отримав немало гарних привітань і подарунків»
фото: Facebook / Дмитро Ярош

30 вересня 2024 року Дмитру Ярошу виповнилося 53 роки 

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош у соцмережах показав подарунок, який отримав на день народження.

«Ось і таку композицію маю від Окремого загону вогневої підтримки «Сліпа Лють» УДА…», – написав Ярош. На фото помітно іграшкову гаубицю, двох «тваринок-військових» з безпілотником та шеврон Української добровольчої армії.

Ярош зазначив, що «на день народження отримав немало гарних привітань і подарунків».

Також військовий та активіст привітав українців зі святами.

«Дорогі Брати і Сестри, щиро вітаю вас з нашими Українськими святами: Покровою Пресвятої Богородиці; Днем Українського Козацтва; Днем Захисників та Захисниць України! Хай Бог дарує нам сили та енергію, щоб здолати одвічного ворога! Вічна памʼять всім, хто віддав своє життя у боротьбі за Свободу та Єдність нашої Держави! Слава усім, хто на фронті та в тилу боронить нашу Державність! Слава Україні!», – написав Ярош.

Нагадаємо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, Дмитро Ярош назвав чотири найголовніші переваги російської армії. Так, на думку Яроша, росіяни мають перевагу в повітрі – КАБи, ракети, дрони середньої та дальньої дистанції, а також великий, більший за український, але все ж обмежений, людський ресурс. Екслідер «Правого сектора» зауважив, що якби у Кремля дійсно був би необмежений людський ресурс, РФ не задіювала б у війні найманців з Африки, Азії, Латинської Америки тощо.

Також Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік.

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Теги: День захисника України росіяни подарунок день народження Дмитро Ярош

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