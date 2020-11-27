Доктор Комаровский показал счастливых внуков и растрогал сеть (фото)

Известный врач порадовал поклонников новым фото

Врач и телеведущий Евгений Комаровский показал, как отпраздновал день рождения младшего внука. В своем Инстаграме доктор обнародовал фото, на котором запечатлен с двумя внуками и внучкой.

«А мы тут веселой компанией празднуем день рождения моего младшего внука!» – подписал он снимок.

instagram.com/uakomar/

Ранее доктор Комаровский перечислил самые главные мифы о коронавирусе.

Комаровский сказал, что находится «в эпицентре» вопросов, поэтому все легенды о болезни приходят к нему в первую очередь. Врач начал с того, что при возникновении пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Следом появились мифы о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

«Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», — посетовал телеведущий.