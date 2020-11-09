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    Жизнь

    Доктор-шоумен Комаровский объяснил причины затяжного насморка

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    Врач и телеведущий Евгений Комаровский - Доктор-шоумен Комаровский объяснил причины затяжного насморка
    Врач и телеведущий Евгений Комаровский
    Фото: @doctor_komarovskiy

    Врач подчеркнул, что сроки, в течение которых восстанавливаются слизистые оболочки, зависят от условий, в которых находится ребенок

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Telegram-канале объяснил причины того, почему иногда у детей долго не проходит насморк.

    Отвечая на вопрос подписчицы о том, почему у ее ребенка после простуды в течение двух-трех недель остается насморк, Комаровский отметил, что «остаточные явления ОРВИ в виде покашливания, соплей могут быть очень долго — и две, и четыре недели, и даже дольше».

    Врач подчеркнул, что сроки, в течение которых восстанавливаются слизистые оболочки, зависят от условий, в которых находится ребенок. «Понятно, что в условиях негуляния, сухой квартиры, кучи никому не нужных лекарств ребенок может шмыгать носом неделями», — добавил доктор. Он уточнил, что срок восстановления может удлиниться, если ребенок пошел в детский сад или школу, где сухо и тепло, или после прогулки снова простудился.

    «Независимо от того, что вы будете делать, организм выработает иммунитет и ребенок перестанет быть заразным через семь дней. А вот сроки, в течение которых могут сохраняться остаточные явления, могут быть разными», — констатировал Комаровский. Доктор также заключил, что главная задача родителей — «лечить детей как можно меньше». «Для того, чтобы не пихать в ребенка ненужные лекарства, нужно быть умным, ответственным и учиться», — резюмировал врач.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    дети здоровье телеведущий лекарства врач Евгений Комаровский иммунитет
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