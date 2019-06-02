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    Жизнь

    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп

    Ранее герцогиня отказалась встречаться с действующим президентом США.

    На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл не станет присутствовать на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Герцогиня решила воспользоваться официальным поводом – своим декретным отпуском по уходу за малышом.

    Супруга принца Гарри не делает секрета из того, что недолюбливает президента своей родины. Так в 2016 году она открыто поддерживала его главного оппонента – демократа Хилари Клинтон. Трампа же она назвала женоненавистником и человеком, разрушающим общество изнутри.

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    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
    Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»

    Во время интервью с изданием The Sun в Овальном кабинете глава государства узнал о характеристиках, которыми наделила его Меган и, кажется, был задет.

     «Что сказать, я не знал, что она гадкая», – заявил Трамп. Затем, он попытался исправиться и сказал, что уверен, что Маркл станет «очень хорошей американской принцессой».

     

     

    Меган Маркл Дональд Трамп новости общество
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