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    Жизнь

    Дональд Трамп заявил, что видел смерть Арнольда Шварценеггера

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    <p>Арнольда Шварценеггер</p> <p>Фото: imdb</p> - Дональд Трамп заявил, что видел смерть Арнольда Шварценеггера

    Арнольда Шварценеггер

    Фото: imdb

    Шварценеггер ответил в Twitter: «Я все еще здесь»

    «Арнольд Шварценеггер… Знаете что? Он умер… Я был там», – заявил президент США Дональд Трамп на саммите о социальных сетях в Белом доме. Об этом сообщил присутствовавший на мероприятии корреспондент Yahoo News Хантер Уокер в своем твиттере.

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    Однако Арнольд Шварценеггер жив и активен. 71-летний актер отреагировал незамедлительно и написал в своем твиттере: «Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?».

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    Позже журналист Yahoo News пояснил, что, видимо, это была метафора, которую Дональд Трамп употребил, когда говорил о рейтингах программы «Ученик»: Трамп был ее продюсером и ведущим с 2003 по 2015 год, но после победы в президентских выборах покинул шоу, и его сменил Шварценеггер (до 2017 года).

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    знаменитости Дональд Трамп новости Арнольд Шварценеггер
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