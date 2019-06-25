В сети появилось видео со съемочной площадки нового «Форсажа»



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Премьера фильма состоится в 2020 году

Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель сообщил, что закончился первый съёмочный день девятого фильма серии. Вместе с напарницей Мишель Родригес он поблагодарил студию Universal, съёмочную группу, актёрский состав и всех поклонников франшизы за поддержку.

Режиссёром «Форсажа 9» стал Джастин Лин, ранее снявший четыре фильма серии. Сценарий картины написал Дэниэл Кэйси, который стал первым новым сценаристом киносерии за долгое время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 24 Июн 2019 в 11:13 PDT

К актёрскому составу фильма присоединился Джон Сина.

1 августа на экранах появится спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу». В главных ролях в нём снялись Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем. Они играли врагов в последних сериях франшизы, и этот экранный дуэт оказался настолько слаженным, что продюсеры решили снять отдельный фильм о них.

Кроме продолжения и спин-оффа, в разработке также находится анимационный сериал «Форсаж».

Джерело: Киноафиша