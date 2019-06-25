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    Если бы диснеевских героев играл Киану Ривз: забавные коллажи

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    Если бы диснеевских героев играл Киану Ривз: забавные коллажи
    boredpanda.com

    Киану Ривз хорош не только в роли Нео, Джона Уика и героя Cyberpunk 2077

    Киану Ривз — актер весьма удивительный. Временами он ведет отшельнический образ жизни, никогда не улыбается, всегда помогает другим, а недавно мы узнали, что голливудский красавчик еще и не дотрагивается к другим людям. 

    В общем, о странностях Киану Ривза можно говорить вечно! А самое главное, что отличает его от других звезд шоу-бизнеса — его умение избегать публичной жизни, но при этом всегда быть на слуху. 

    В интернете не устают придумывать забавные мемы с участием актера, а недавно редактор BuzzFeed Кристал Ро собственноручно превратила актера в героя нескольких мультфильмов.Она нарисовала целую серию артов, где заменила принцев из мультфильмов Disney на Киану Ривза.

    И, надо отметить, что Киану прекрасно смотрится в роли принцев.

    Так, Киану бы незамедлительно выследил Золушку, чтобы вернуть ей утерянную хрустальную туфельку. Он уже обладает навыками верховой езды и искусством борьбы, поэтому он бы с легкостью убил дракона, охраняющего сон принцессы.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    А после пробуждения Белоснежки Киану спросит ее: «Ты приняла голубую таблетку или красную?» А потом объяснит, что такое Матрица.

    Джерело: boredpanda.com

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