Если бы диснеевских героев играл Киану Ривз: забавные коллажи



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boredpanda.com

Киану Ривз хорош не только в роли Нео, Джона Уика и героя Cyberpunk 2077

Киану Ривз — актер весьма удивительный. Временами он ведет отшельнический образ жизни, никогда не улыбается, всегда помогает другим, а недавно мы узнали, что голливудский красавчик еще и не дотрагивается к другим людям.

В общем, о странностях Киану Ривза можно говорить вечно! А самое главное, что отличает его от других звезд шоу-бизнеса — его умение избегать публичной жизни, но при этом всегда быть на слуху.

В интернете не устают придумывать забавные мемы с участием актера, а недавно редактор BuzzFeed Кристал Ро собственноручно превратила актера в героя нескольких мультфильмов.Она нарисовала целую серию артов, где заменила принцев из мультфильмов Disney на Киану Ривза.

И, надо отметить, что Киану прекрасно смотрится в роли принцев.

Так, Киану бы незамедлительно выследил Золушку, чтобы вернуть ей утерянную хрустальную туфельку. Он уже обладает навыками верховой езды и искусством борьбы, поэтому он бы с легкостью убил дракона, охраняющего сон принцессы.

А после пробуждения Белоснежки Киану спросит ее: «Ты приняла голубую таблетку или красную?» А потом объяснит, что такое Матрица.

Джерело: boredpanda.com