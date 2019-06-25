Владимир Кличко чуть не погиб в Средиземном море



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Владимир Кличко

Во время отдыха на яхте произошел пожар

Украинский боксер Владимир Кличко чуть не погиб во время пожара на яхте.

Как сообщает немецкое издание Bild, когда произошло чп украинский спортсмен и его семья арендовали судно, и направлялись с Ибицы на Майорку.



По предварительным данным, пожар начался в машинном отделении яхты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) 25 Июн 2019 в 1:54 PDT





«Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки и команде на борту, члены экипажа сделали все возможное для быстрой эвакуации всех на берег», - прокомментировал неприятный инцидент Владимир Кличко.

Также на своей странице в Instagram Кличко извинился перед представителями фонда Ein Herz für Kinder, поскольку ему не удалось принять участие в традиционном «летнем барбекю» из-за этого неприятного инцидента.

Кроме этого боксер призвал своих фолловеров «быть осторожнее со своими желаниями и мыслями».

«В этот раз судьба восприняла мое желание «почувствовать немного адреналина в выходные» в буквальном смысле слова», - признался Кличко.











