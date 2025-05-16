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Полякова потрапила в аварію та показала розбитий ніс (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Полякова розповіла, що потрапила у ДТП
фото: скриншот з відео

Полякова: Я розбила ніс

Українська співачка Оля Полякова вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль. Однак її подорож не обійшлася без пригод: дорогою на червону доріжку артистка травмувала ніс під час аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Полякової в Instagram.

Полякова розповіла, що на шляху на Каннський кінофестиваль потрапила в ДТП. Однак подробиці не стала розкривати, а лише показала відео.

Полякова потрапила в аварію та показала розбитий ніс (відео) фото 1
скриншот

«Макіяж – у літаку, переодягання – на парковці, маленька аварія… А вже за кілька хвилин я йшла червоним хідником Каннського кінофестивалю, як ні в чому не бувало», – написала співачка.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова стала головною героїнею квітневого випуску легендарного чоловічого журналу Playboy. Ця подія стала справжньою сенсацією, адже це її перша ню-фотосесія з 2016 року, яка, без сумніву, стала найгарячішою у її кар’єрі.

Як повідомлялося, Оля Полякова створила пісню All for Your Love у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Трек натхненний мотивами української народної пісні «Цвіте терен». Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів. 

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Теги: Оля Полякова аварія

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