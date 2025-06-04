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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Не абстрактна війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці

glavcom.ua
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Нехай Господь допомагає всім, хто захищає життя та безпеку дітей

Невимовно боляче, коли в час війни вмирають невинні діти, коли їх безжально вбивають, катують, над ними знущаються, їх викрадають. Немає жодної причини, яка би виправдала такий страшний злочин. Тільки нелюди, прокляті послідовники Каїна та Ірода можуть творити подібне…

Не абстрактна агресія чи війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці – вбивці, які свідомо, плануючи заздалегідь, з ненавистю і зловтішанням забирають життя навіть у безсилих і наймолодших лише через те, що вони народились в Україні. На кожного з цих вбивць, на кремлівського новітнього Ірода і на всіх його диявольських прислужників нехай прийде справедлива відплата від людей і кара від Бога!

З болем у серці, зі сльозами на очах ми підносимо сьогодні, в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, наші гарячі молитви за спокій всіх спочилих душ дітей. Нехай Господь їх упокоїть у Царстві Небесному. Світла їм пам’ять і вічний спокій.

І нехай Господь допомагає всім, хто захищає життя та безпеку дітей, хто турбується про них, хто прагне перемоги правди та справедливого миру для України і дієво наближає час їхнього досягнення.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія війна діти

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Не абстрактна війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці
Не абстрактна війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці
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