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Оля Полякова розповіла, чому не ділить ліжко з чоловіком

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Полякова розповіла, що спить з чоловіком в окремих кімнатах
фото: jetsetter.ua

Полякова розповіла про стосунки з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що давно не спить в одному ліжку зі своїм чоловіком Вадимом Буряковським. За її словами, «це одне з найкращих рішень для підтримки здорових сімейних стосунків». Про це зірка зауважила в інтервʼю проєкту «Терапія Красою», інформує «Главком».

«Ми з чоловіком вже давно спимо в окремих кімнатах, і я вважаю, що це одне з найкращих рішень для підтримки здорових сімейних стосунків. Я за те, щоб спати окремо і висипатися», – зазначила співачка.

Раніше Вадим Буряковський розповів, що його весілля з Ольою Полякової відбулося спонтанно. Він зауважив, що це сталося через матір співачки.

Нагадаємо, що Оля Полякова стала головною героїнею квітневого випуску легендарного чоловічого журналу Playboy. Ця подія стала справжньою сенсацією, адже це її перша ню-фотосесія з 2016 року, яка, без сумніву, стала найгарячішою у її кар’єрі.

Як повідомлялося, Оля Полякова створила пісню All for Your Love у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Трек натхненний мотивами української народної пісні «Цвіте терен». Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів. 

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Теги: Оля Полякова

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