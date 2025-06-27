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Під час НМТ було виявлено шпаргалку, зміст якої здивував всіх організаторів оцінювання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час НМТ було виявлено шпаргалку, зміст якої здивував всіх організаторів оцінювання
На національному мультипредметному тесті (НМТ) зафіксували курйозне порушення – один з учасників приніс шпаргалку з таблицею множення
фото: weukraine.tv

Як і в попередні роки, кількість тих, хто намагався порушити правила проходження тестування, була відносно невеликою

Цьогоріч на національному мультипредметному тесті (НМТ) було зафіксовано вкрай дивне порушення – один з учасників приніс шпаргалку з таблицею множення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в ефірі телемарафону.

«Дуже дивні ситуації були. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення», – повідомила Вакуленко.

Вона зазначила, як і в попередні роки, кількість тих, хто намагається порушити правила проходження тестування, залишається відносно невеликою.

Також директорка УЦОЯО спростувала чутки про надмірну складність НМТ з математики. Вона підкреслила, що для подолання порогового балу достатньо володіти знаннями рівня сьомого класу.

«Якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання п'ятого-шостого-сьомого класів, то, напевно, з вищою освітою варто дещо опчекати», – вважає Вакуленко.

Нагадаємо, НМТ-2025 року будуть актуальними для вступу на наступні роки. Цьогоріч для вступу діятимуть результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року. 

Раніше повідомлялося, що в Україні може змінится формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко наголосила, що такі зміни можуть ускладнити доступ до освіти для абітурієнтів із прифронтових та окупованих територій. Зазначається, що одне з найчастіших зауважень до НМТ його тривалість. Адже тестування триває до чотирьох годин, і багато хто втрачає концентрацію на фінальному етапі. Директорка УЦОЯО повідомила, що спроби розділити тест на дві частини – наприклад, на два дні – можуть створити ще більше проблем. Це торкнеться тих, хто не має змоги двічі приїхати на пункт тестування, хто проживає у регіонах з постійними повітряними тривогами або перебуває за кордоном.

До слова, учениця Дніпровського ліцею № 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат – 200 балів із трьох предметів. За результатами НМТ, Єлизавета отримала по 200 балів з української мови, математики та історії України.

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Теги: іспит школа діти

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