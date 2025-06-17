Перервалася серія. Четверта дитина футболіста Грізманна народилася не 8 квітня

У неділю, 15 червня, у форварда народилася дочка, яка назвали Шай

Французький нападник «Атлетико» Антуан Грізманн вчетверте став батьком. Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 15 червня, у форварда народилася дочка, яка назвали Шай.

Варто зазначити, що вперше у родині Грізманна народилася дитина не 8 квітня. Інші троє малюків – Міа (2016 рік), Амаро (2019 рік) та Альба (2021 рік) з'являлися на світ саме 8 квітня.

Антуан Грізманн зі збірною Франції виграв чемпіонат світу 2018 року, а також став віцечемпіоном світу у 2022 році та віцечемпіоном Європи у 2016-му. Крім того, він виграв Лігу націй у 2021 році. У складі юнацької збірної Франції до 19 років він також став чемпіоном Європи у 2010 році.

Як повідомлялося, бронзова призерка Олімпіади-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко народила доньку.

«Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості», – написала в Instagram Геращенко.

Чоловік Ірини – український спортсмен і тренер Сергій Спільняк.

Нагадаємо, жіноча тенісна асоціація (WTA) запровадила нові правила, які забезпечують захист ігрового рейтингу для спортсменок, які вирішили пройти процедуру збереження фертильності. Нове правило означає, що тепер гравчині можуть взяти паузу в кар'єрі для проходження процедури збереження фертильності – заморожування яйцеклітин або ембріонів, і повернутися до змагань із захищеним рейтингом. Допущені гравці отримають спеціальний вхідний рейтинг (SER), який можна використовувати для участі на трьох турнірах. Цей рейтинг розраховуватиметься на основі 12-тижневого середнього значення рейтингу WTA за вісім тижнів до початку позазмагального періоду. Раніше Жіноча тенісна асоціація оголосила про створення фонду для спортсменок, який передбачатиме комплексну допомогу у питаннях материнства.