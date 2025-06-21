Повернення українських дітей з Росії. Зеленський розказав, як маніпулюють переговорники Путіна

Президент: «Вони спробували у списки наших військових полонених додати на обмін дітей»

Російська влада, у межах обміну полоненими військовослужбовцями, намагалася міняти українських дітей на своїх солдатів. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«В Стамбулі ми говорили про викрадених дітей в форматі, що є така проблема – вона для нас болюча. Вони спробували у списки наших військових полонених додати на обмін дітей. Спробували міняти – давати нам дітей і забирати своїх військових. І ми на це не пішли. Вони сказали, що значить ми начебто не хочемо повертати дітей. На наступній зустрічі в Стамбулі ми передали перший список дітей. Тому що це був один зі списків, який ми давали іншим партнерам. Вони його взяли. Вони не піднімали питання їх дітей у нас, бо їх немає. Це просто бравада якась. Мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей», – зазначив президент.

Зеленський додав, що в Україні непогано працює Bring Kids Back. За його словами, наразі до цієї ініціативи долучилося понад 20 країн, які постійно повертають дітей: «Щотижня або через тиждень кілька дітей. Як вони повертають? По-різному. Ці країни мають списки від нас – вони самі зв'язуються, мають свої контакти і повертають дітей. Але, безумовно, при тих тисячних об'ємах – це довгий шлях. Хотілося б повернути за домовленістю з «русскіми» на вищому рівні».

Bring Kids Back UA – українська гуманітарна програма, створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського у 2023 році. Вона об’єднує зусилля органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх викрадених Росією українських дітей під час російського вторгнення в Україну розпочатого у 2022 році. Програма передбачає реінтеграцію депортованих дітей, їх соціалізацію, розвиток сімейних форм виховання, а також фіксацію злочинів та притягнення РФ до відповідальності за ці злочини, зокрема в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військових. «Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, «русскіє» пропонували – ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі. Дітей треба повертати», – зазначив президент.

Як повідомлялося, уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що до кінця місяця Росія передасть п'ятьох українських дітей зі списку, який російська сторона отримала на переговорах у Стамбулі.

До слова, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на пропагандистському каналі, що депортувала на свою територію дітей з українських сиротинців.