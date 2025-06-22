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На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона
Хлопець після удару струмом вижив, але стан у нього критичний
фото: ДСНС

На момент прибуття рятувальників підліток перебував на землі між коліями

У суботу, 21 червня, у Вінницькій області внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, у місті Гнівань 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона. На момент прибуття рятувальників підліток перебував на землі між коліями.

Працівники ДСНС разом із поліцейськими дістали дитину та передали його медикам. Хлопця у дуже тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

На Вінничині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона фото 1
фото: ДСНС

Раніше ми писали, що увечері 28 травня біля залізничної станції в Одеському районі постраждав малолітній хлопчик. Його вдарило струмом, коли він заліз на дах вантажного вагона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередньою інформацією, місцеві діти гралися поблизу вантажного потяга, а один із них піднявся на дах, де його вдарило електричним струмом. Працівники швидкої медичної допомоги доправили дитину до лікарні у важкому стані. На місці працюють правоохоронці та встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. Дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося. Раніше повідомлялося, що на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину було госпіталізовано до медичного закладу.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що підліток помер у лікарні.  

Теги: ДСНС діти Вінниччина

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