Безос та його наречена підпишуть жорсткий шлюбний контракт
«Це не просто контракт – це ціла конституція їхніх майбутніх відносин»,– розповів експерт із сімейного права Альфонсо Провінціано
Засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос, статки якого оцінюються в $220 млрд, готує жорсткий шлюбний контракт із Лаурою Санчес, який вони підпишуть перед весіллям.
Над договором уже кілька місяців працює команда юристів. Особлива увага у контракті приділятиметься захисту акцій компанії Amazon, а також космічної компанії Blue Origin та нерухомості в 10 країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hellomagazine.com
«Це не просто контракт – це ціла конституція їхніх майбутніх відносин»,– розповів експерт із сімейного права Альфонсо Провінціано.
Мільярдер та телеведуча зустрічаються з 2019 року. На момент початку роману вони обидва перебували в офіційних шлюбах, але незабаром майже одночасно подали на розлучення і перестали приховувати свої стосунки.
У травні 2023 року Джефф Безос зробив пропозицію Лорен Санчес під час круїзу на його супер'яхті Koru. У цей же час закохані відвідали Каннський кінофестиваль, де журналісти помітили на безіменному пальці Лорен заручне кільце з діамантом розміром близько 20 карат.
А у квітні Безос відправив свою наречену до космосу. Багаторазова ракетна система New Shepard компанії Blue Origin успішно здійснила комерційний суборбітальний політ з жіночим екіпажем.
До слова, Безос і його наречена одружаться на венеціанському острові. Весілля засновника Amazon та його нареченої Лорен Санчес пройде просто неба у історичному театрі на острові Сан-Джорджо Маджоре.
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