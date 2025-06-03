Безос та його наречена підпишуть жорсткий шлюбний контракт

До весілля Безоса та його нареченої залишились лічені дні

«Це не просто контракт – це ціла конституція їхніх майбутніх відносин»,– розповів експерт із сімейного права Альфонсо Провінціано

Засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос, статки якого оцінюються в $220 млрд, готує жорсткий шлюбний контракт із Лаурою Санчес, який вони підпишуть перед весіллям.

Над договором уже кілька місяців працює команда юристів. Особлива увага у контракті приділятиметься захисту акцій компанії Amazon, а також космічної компанії Blue Origin та нерухомості в 10 країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hellomagazine.com

«Це не просто контракт – це ціла конституція їхніх майбутніх відносин»,– розповів експерт із сімейного права Альфонсо Провінціано.

Ймовірно, бізнесмен виніс уроки з попереднього шлюбу. У 2019 році розлучення з Маккензі Скотт, коли колишня дружина отримала 4% акцій гіганта Amazon через відсутність шлюбного контракту, стало одним із найдорожчих в історії. Цей епізод змусив засновника компанії переглянути підхід до особистих угод.

Мільярдер та телеведуча зустрічаються з 2019 року. На момент початку роману вони обидва перебували в офіційних шлюбах, але незабаром майже одночасно подали на розлучення і перестали приховувати свої стосунки.

У травні 2023 року Джефф Безос зробив пропозицію Лорен Санчес під час круїзу на його супер'яхті Koru. У цей же час закохані відвідали Каннський кінофестиваль, де журналісти помітили на безіменному пальці Лорен заручне кільце з діамантом розміром близько 20 карат.

А у квітні Безос відправив свою наречену до космосу. Багаторазова ракетна система New Shepard компанії Blue Origin успішно здійснила комерційний суборбітальний політ з жіночим екіпажем.

До слова, Безос і його наречена одружаться на венеціанському острові. Весілля засновника Amazon та його нареченої Лорен Санчес пройде просто неба у історичному театрі на острові Сан-Джорджо Маджоре.