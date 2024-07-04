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Джефф Безос планує продати акції Amazon: що відомо про угоду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Джефф Безос планує продати акції Amazon: що відомо про угоду
Джефф Безос вирішив продати частину своїх акцій
фото: businesstoday

Джефф Безос хоче отримати за акції Amazon $5 млрд до кінця 2025 року

Глава та засновник Amazon Джефф Безос планує продати до 25 млн. акцій своєї компанії до кінця 2025 року. Про це йдеться у документах, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), пише Fox Business. Виходячи з поточних котирувань, обсяг продажу становитиме близько $5 млрд.

«Засновник Amazon Джефф Безос оголосив про плани продати свої акції компанії на суму близько $5 млрд, того самого дня акції гіганта електронної комерції досягли рекордного рівня. У заяві Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Безос заявив, що планує продати 25 млн акцій Amazon. Раніше в той же день ціна акцій досягла історичного максимуму в $200,43», – пишуть журналісти Fox Business.

Після плану продажу Безос володітиме приблизно 912 мільйонами акцій Amazon, або 8,8% акцій.

У середині лютого бізнесмен реалізував 50 млн. паперів Amazon на $8 млрд. За словами Бена Сільвермана з VerityData, Безос зазвичай продає акції за кілька сесій, а не розтягує продаж на тривалий період. Безосу належить понад 936 млн акцій Amazon. Котирування паперів компанії у вівторок сягали рекордних $200. З початку року капіталізація Amazon підскочила на 30% до $2,06 трлн.

За даними Forbes, Безос є третьою найбагатшою людиною в світі зі статками $194 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії. Про це йдеться в повідомленні російської компанії Softline. Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google. Рішення Microsoft та Amazon пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії від 19 грудня 2023 року.

До слова, співробітники Amazon не отримуватимуть підвищення, якщо не працюватимуть в офісі. Відповідне повідомлення було опубліковано на внутрішньому вебсайті Amazon.

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Теги: бізнес гроші акція обмеження бізнесмен Джефф Безос Amazon

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